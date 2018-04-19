بالصورة.. معلم يعنف طالب في المرحلة الابتدائية بطريقة وحشية
تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي صورة تعنيف أحد الطلاب في المرحلة الابتدائية بمحافظة شروره من قبل أحد معلميه بطريقة وحشية.
وكشفت الصورة آثار الضرب العنيف والوحشي على جسد الطالب، ما أثار غضب مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي مطالبين بمحاسبة هذا المعلم وكل من يسير على نهجه.
فيصل[ عدد التعليقات: 58 ] نشر منذ 1 ساعة
كيف يقوم معلم قضوة بفعل مثل هذا الفعل الغير انساني
فهد[ عدد التعليقات: 83 ] نشر منذ 1 ساعة
يجب معاقبته على هذا الفعل البشع ,,, ومحاسبة كل معلم غير مقدر لرسالته
تركي[ عدد التعليقات: 2 ] نشر منذ 1 ساعة
كل هذي الأفعال ترجع إلى من يدعون إلى عودة التعنيف في المدارس كطريقة للتربية,, والعنف لا يولد إلا العنف ,, لا حول ولا قوة الا بالله
qlq[ عدد التعليقات: 372 ] نشر منذ 1 ساعة
جعلها الكسر
qlq[ عدد التعليقات: 372 ] نشر منذ 1 ساعة
جعلها الكسر
abu ammar[ عدد التعليقات: 16541 ] نشر منذ 1 ساعة
هذه ثاني حادثه في شروره
ما يأخذ حق الطالب الا ولي امره يعاقب المعلم بمثل ما ضرب ابنه
لان صاحب الحادثه الاولى تم نقله الى منطقه اخرى وهذا المعلم يمكن محتاج النقل فضرب الطالب بهذه الطريقه الهمجيه التي تدل على سؤ اخلاقه و تربيته
ما ينقع مع المعلمين الا العقاب بالمثل حتى لو استأجر مجموعه يرقونه لين يعرف ان الضرب يوجع
عبدالله[ عدد التعليقات: 40 ] نشر منذ 27 دقيقة
ولي الامر شد حزامم
alfahd42[ عدد التعليقات: 16554 ] نشر منذ 23 دقيقة
لاحول ولا قوة الا بالله واحد معلم جاهل يخرب على عموم المعلمين
alfahd42[ عدد التعليقات: 16554 ] نشر منذ 22 دقيقة
نبي يرجعون ضرب التأديب بس المشكله في بعض المعلمين اللي يجعل من التأديب تعذيب
استاهل غلاك[ عدد التعليقات: 1014 ] نشر منذ 19 دقيقة
علي الطلاق لو انه ولدي اروح المدرسه واحد رجال بفم هذا المعلم الخايس هذا مو معلم هذا درباوي .
وبعدها اشتكي عليه وامرمطه وما أتنازل غير لما اوسم ظهره زي ما عمل بهذا الطالب ولو انه رجل ما سوا كذا بطفل صغير بس الظاهر انه مو رجل في بيته وجاي يطلع رجولته على عيال الناس
احس بقهر من هذا الزبال والله ان الزبال يكرم عن هذا الامعه
انا عندي استعداد اتكفل بحامي يمرمط هذا الامعه
استاهل غلاك[ عدد التعليقات: 1014 ] نشر منذ 13 دقيقة
هذا زق مو معلم والله ثم والله لو انه ولدي غير اروح احط رجلي بفمه ووسم ظهره زي ما وسم ظهر الولد
الظاهر انه مو رجل في بيته وجاي يطلع رجولته على عيال الناس
اقسم بالله انه قهرني هذا الامعه بس اقول كلمه لبو الولد تكفى حقه لا يضيع بحب خشوم اقل شئ تسويه تحط رجلك بفمه وتوسمه زي الولد وبعدها تنازل