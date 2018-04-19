بالصورة.. معلم يعنف طالب في المرحلة الابتدائية بطريقة وحشية

راشد آل شريه(صدى):

تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي صورة تعنيف أحد الطلاب في المرحلة الابتدائية بمحافظة شروره من قبل أحد معلميه بطريقة وحشية.

وكشفت الصورة آثار الضرب العنيف والوحشي على جسد الطالب، ما أثار غضب مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي مطالبين بمحاسبة هذا المعلم وكل من يسير على نهجه.