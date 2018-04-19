هيئة السوق المالية: تغريم مجموعة من الأشخاص لمخالفتهم اللوائح

حمود العنزي (صدى):

كشفت هيئة السوق المالية، عن صدور قرار من لجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية، بشأن الدعوى المقامة من النيابة العامة والمحالة لها من هيئة السوق المالية، ضد مجموعة من الأشخاص، لمخالفتهم لائحة سلوكيات السوق.

وقالت الهيئة في بيان لها، إن منطوق الحكم انتهى إلى إدانة: بدر بن محمد بن سعيد الشهراني، ومحمد بن سعيد بن عبدالله الشهراني، وسعيد بن علي بن سعيد الغامدي، وحسين بن جواد بن صبيح العنزي، وحسن بن محمد بن راشد النعيمي، وعبداللطيف بن ناصر بن حمد الراشد.

وأضافت أنهم خالفوا المادة 49 من نظام السوق المالية، والمادتين الثانية والثالثة من لائحة سلوكيات السوق، لتداولهم أسهم الشركة السعودية الهندية للتأمين التعاوني، وذلك خلال الفترة من 16 / 2 / 2014م إلى 17 / 3 / 2014م، إذ شكلت هذه التصرفات والممارسات تلاعبًا واحتيالًا، وأوجدت انطباعًا مضلّلًاً وغير صحيح في شأن الورقة المالية للشركة المشار إليها.

وشمل قرار لجنة الاستئناف إيقاع عدد من العقوبات عليهم وهي : فرض غرامة مالية قدرها 30 ألف ريال على بدر بن محمد بن سعيد الشهراني، ومحمد بن سعيد بن عبدالله الشهراني، وإلزامه بدفع مبلغ قدره 831,163.50 ألف ريال إلى حساب الهيئة؛ نظير المكاسب غير المشروعة المتحققة على محفظته الاستثمارية.

وفرض غرامة مالية على سعيد بن علي بن سعيد الغامدي، قدرها 30 ألف ريال، و20 ألف على حسين بن جواد بن صبيح العنزي.

وفرض غرامة على عبداللطيف بن ناصر بن حمد الراشد، قدرها 10 آلاف ريال، وإلزامه بدفع مبلغ قدره تسعة وثمانون ألفاً وثلاثمائة واثنان وثلاثون ريالاً وخمس وعشرون هللة، إلى حساب الهيئة؛ نظير المكاسب غير المشروعة المتحققة على محفظته الاستثمارية.

كما تضمّن القرار إلزام عدد من المستثمرين بدفع مبلغ قدره مليونان وثلاثمائة وأربعة آلاف وثلاثمائة وأربعة وعشرون ريالاً وخمس وعشرون هللة إلى حساب الهيئة، نظير المكاسب غير المشروعة المحققة على محافظهم الاستثمارية، الناتجة من التداولات المخالفة التي ارتكبها المدانين: بدر بن محمد بن سعيد الشهراني وسعيد بن علي بن سعيد الغامدي.