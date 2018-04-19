الجمعية الفلكية: رصد هلال القمر بسماء المملكة بعد غروب الشمس

علي القحطاني (صدى):

أعلنت الجمعية الفلكية بجدة، اليوم الخميس، عن رصد هلال القمر بسماء المملكة والمنطقة العربية بعد غروب شمس اليوم الخميس وبداية الليل.

وقال الحساب الرسمي للجمعية عبر ” تويتر ” : بعد عبوره الليلة الماضية بالقرب من عنقود نجوم الثريا يرصد هلال القمر بسماء المملكة والمنطقة العربية بعد غروب شمس اليوم الخميس 19 ابريل 2018 وبداية الليل بالقرب من نجم الدبران وهو نجم برتقالي عملاق ضمن مجموعه الثور في ظاهرة مشاهدة بالعين المجردة باتجاه الافق الغربي .