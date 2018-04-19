بعد 7 سنوات زواج.. رجل يكتشف أن زوجته متحولة جنسيا
أًصيب رجل مصري بالصدمة والذهول عقب اكتشافه تعرضه للخيانة من قبل زوجته المتحولة جنسياً قبل الزواج الذي دام 7 سنوات دون أن يعرف شيئاً .
وكان اكتشف الرجل بالصدفة أن زوجته متحولة جنسياً ، عقب استماعه إلى حديث رجلين استقلا سيارته التاكسي داخل القاهرة ، وأخذا طوال الطريق يتحدثان عن جارهما سعيد فتحي الذي أُجريت له عملية تحويل الجنس بعد 15 عامًا من ولادته.
وبسؤالهما عن تفاصيل أخرى تبين للرجل أن المتحول جنسياً الذي يتحدثون عنه هو زوجته ” سعيدة فتحي ” ، حيث تأكد من مكان عائلتها واسرتها باسماءهم .
على الفور توجه الزوج إلى منزله وراح يضرب سعيدة ضربًا مبرحاً. وقد استطاع والدها تخليصها من بين يديه بعد أن نال هو الآخر نصيبه من الشتائم واللعنات.
وبعد أن أخذ ابنته إلى المستشفى قصد مركز الشرطة وحرر محضراً باعتداء زوج ابنته عليها بالضرب المبرح، وأمام تقرير طبي بالإصابات وشهادة مجموعة من الجيران صدر بحق الزوج أمر بضبطه وإحضاره.
ويواجه الزوج عقوبة بالسجن بعدما اعتدى على زوجته، رغم أنه روى للقاضي كيف خدعته زوجته وأخفت عنه ماضيها الذكوري طيلة سبع سنوات حتى عرفه بالصدفة. إلا أنه لا يملك دليلاً واحداً على أنّ زوجته لم تصارحه بماضيها.
abdul[ عدد التعليقات: 1098 ] نشر منذ 1 ساعة
والخبر لم يؤكد عن التحول الا من قيل وقال من ركاب التكسي. لا اعتراف من الزوجة ولا تقرير طبي. كل مافي الامر دخل الزوج البيت كالثور الهائج يضرب يمينا وشمالا، والحقيقة ضاعت بين اللكمات.
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 45945 ] نشر منذ 1 ساعة
لاحول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم ,,
☕☕☕لست محرومه ولي رباً رحيم🍞🍞🍞[ عدد التعليقات: 27171 ] نشر منذ 1 ساعة
طيب
نجر بن محماس[ عدد التعليقات: 812 ] نشر منذ 52 دقيقة
اللهم احفضنا دنيا وآخره…
الدنيا مالها امان…
تتزوج بورعيه وتطلع بورعي
abu ammar[ عدد التعليقات: 16541 ] نشر منذ 48 دقيقة
لصراحه ما ني فاهم كيف يتحول الرجل الى امرأه ممكن تمارس الجنس مع زوجها
يعني هل الاطباء يعملون له اعضاء تناسليه انثويه والا هو بالاساس ما عنده اعضاء ذكوريه
alfahd42[ عدد التعليقات: 16554 ] نشر منذ 18 دقيقة
لاحول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم ,,
كان طلق بدون مشاكل