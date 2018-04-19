بعد 7 سنوات زواج.. رجل يكتشف أن زوجته متحولة جنسيا

القاهرة(صدى):

أًصيب رجل مصري بالصدمة والذهول عقب اكتشافه تعرضه للخيانة من قبل زوجته المتحولة جنسياً قبل الزواج الذي دام 7 سنوات دون أن يعرف شيئاً .

وكان اكتشف الرجل بالصدفة أن زوجته متحولة جنسياً ، عقب استماعه إلى حديث رجلين استقلا سيارته التاكسي داخل القاهرة ، وأخذا طوال الطريق يتحدثان عن جارهما سعيد فتحي الذي أُجريت له عملية تحويل الجنس بعد 15 عامًا من ولادته.

وبسؤالهما عن تفاصيل أخرى تبين للرجل أن المتحول جنسياً الذي يتحدثون عنه هو زوجته ” سعيدة فتحي ” ، حيث تأكد من مكان عائلتها واسرتها باسماءهم .

على الفور توجه الزوج إلى منزله وراح يضرب سعيدة ضربًا مبرحاً. وقد استطاع والدها تخليصها من بين يديه بعد أن نال هو الآخر نصيبه من الشتائم واللعنات.

وبعد أن أخذ ابنته إلى المستشفى قصد مركز الشرطة وحرر محضراً باعتداء زوج ابنته عليها بالضرب المبرح، وأمام تقرير طبي بالإصابات وشهادة مجموعة من الجيران صدر بحق الزوج أمر بضبطه وإحضاره.

ويواجه الزوج عقوبة بالسجن بعدما اعتدى على زوجته، رغم أنه روى للقاضي كيف خدعته زوجته وأخفت عنه ماضيها الذكوري طيلة سبع سنوات حتى عرفه بالصدفة. إلا أنه لا يملك دليلاً واحداً على أنّ زوجته لم تصارحه بماضيها.