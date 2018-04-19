4 معلومات عن أول دار سينما في المملكة

أماني الغامدي(صدى):

احتفلت المملكة، أمس الأربعاء بافتتاح أول دار سينما في المملكة، بعد مقاطعتها لأكثر من 40 عامًا، بحضور عدة شخصيات محلية وعالمية بارزة.

ويذكر أنه سيتم افتتاح صالات العرض للجمهور العام خلال هذا الأسبوع، أما تفاصيل كيفية شراء التذاكر فسيعلن عنها غداً الجمعة.

وستكون هناك عروض مخصصة للعائلات وأخرى للعزاب؛ للصول إلى جميع فئات المجتمع؛ وستؤخذ أوقات الصلوات بعين الاعتبار عند جدولة أوقات عرض الأفلام.

ووضعت وزارة الثقافة والإعلام والهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع نظامًا للرقابة والتصنيف؛ لاحترام الأعراف المحلية والالتزام بها عند عرض الأفلام.

ومن المتوقع أن يعمل نظام حجز التذاكر الإلكتروني على إتاحة شراء ست تذاكر فقط لكل شخص، مع طلب هوية المشتري عند دفع الحساب، وعند الدخول لشغل المقاعد، كما هو الحال في البلدان الأخرى.

ويشار إلى أن المملكة تعتزم افتتاح ما يقارب 350 دار سينما و2,500 شاشة عرض سنيمائية وذلك بحلول 2030.