محافظ التدريب التقني يرعى المباراة الختامية لبطولة المؤسسة في كرة القدم

سعيد العجل(صدى):

يرعى معالي محافظ المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني الدكتور أحمد بن فهد الفهيد مساء يوم الأحد القادم الموافق 6/8/1439 هـ المباراة النهائية لبطولة كأس المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني لكرة القدم للموظفين، وتجمع كل من فريقي ادارة تقنية المعلومات مع ادارة الموارد البشرية والتي نظمتها إدارة الأنشطة بالتعاون مع إدارة النادي الرياضي بالمؤسسة .

وأوضح مدير ادارة الانشطة بالمؤسسة المهندس سلطان بن عبدالعزيز الصنيع أن عدد الفرق التي شاركت 12 فريقا يمثلون إدارات المؤسسة والوحدات التدريبية بمدينة الرياض.

وعبر الصنيع عن عظيم شكره وتقديره لمعالي محافظ المؤسسة الدكتور أحمد الفهيد على رعايته ودعمه ومتابعته لهذه البطولة والتي جاءت كثمرة من ثمار دعم معاليه لإدارة الأنشطة، مبينا أن هذه البطولة تهدف إلى تعريف منسوبي المؤسسة ببعض بعيدا عن الأجواء الرسمية، وبث روح الحماس بين الجميع في جو أخوي رياضي.

