دبلوماسي روسي: القرضاوي يوجه إعلام قطر لنشر الدماء.. و طه: روسيا تفضحهم
كشف السفير السابق لروسيا في قطر فلاديمير تيتورينكو، عن دور المصري يوسف القرضاوي في قطر، متحدثًا عن تجربته معه خلال فترة تواجده في الدوحة.
وأكد ” تيتورينكو ” خلال مقابلة له على قناة ” روسيا اليوم ” ، أن القرضاوي كان يعطي الأوامر للديوان الأميري وقيادة قطر حول كيفية التصرف، ويأمر قناة الجزيرة الإرهابية وإعلام تنظيم الحمدين بنشر المزيد من الدماء.
وأوضح أن ” القرضاوي ” أعلن له بشكل شخصي عن مخططه لإسقاط الحكم في قطر، قائلًا إن الشعب القطرى سيطيح في المرحلة القادمة بالحكام القطريين أنفسهم ” .
وفي سياق متصل، عبر الخبير في الشؤون السياسية الاستراتجية أمجد طه عن دهشته بهذه التصريحات، قائلًا ” صـدق أو لا تصدق، السفير السابق لروسيا في قطر؛ القرضاوي يعطي الأوامر للديوان الأميري ويأمر قناة الجزيرة واعلام تنظيم الحمدين بنشر المزيد من الدماء ويخطط لإسقاط الحكم! السفير الروسي وليس سفير السعودية الإمارات مصر أو البحرين السفير الروسي ” .
صـدق او لا تصدق
السفير السابق لـ #روسيا في #قطر ؛القرضاوي يعطي الأوامر للديوان الأميري ويأمر قناة الجزيرة واعلام #تنظيم_الحمدين بنشر المزيد من الدماء ويخطط لإسقاط الحكم!
السفير الروسي وليس سفير #السعودية الإمارات مصر او البحرين السفير الروسي😳.#امجد_طه
pic.twitter.com/r6hO85PIQK
— Amjad Taha أمجد طه (@amjadt25) ١٩ أبريل، ٢٠١٨
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 45942 ] نشر منذ 54 دقيقة
القردواوي ,, هو اصل الكوارث على الوطن العربي ومن اقام الفتن ,,
,, مستغلاً خُبث حمد بن جاسم وقرينه الخبيث العاق ، من هنا جمعوا حولهم شذاذ الأفاق وأهل النفاق ,,,
,, حسبنا الله ونعم الوكيل ,,
الجوهرة[ عدد التعليقات: 33 ] نشر منذ 54 دقيقة
القرضاوي مفتي قطر الذي حلل الخمر هههههههههههههه
فهد[ عدد التعليقات: 116 ] نشر منذ 36 دقيقة
اذا القرضاوي يعطي الأوامر للديوان الأميري ويأمر قناة الجزيرة فهذا معناه إن ما تقوم به قطر ليس غريبا على الاطلاق ,,, حسبي الله ونعم الوكيل
فيصل[ عدد التعليقات: 58 ] نشر منذ 34 دقيقة
القرداوي هو المنافق الكبير ,,, وسط شلة المنافقين ,,و وداعم نظام الحمدين الإرهابي
abu ammar[ عدد التعليقات: 16536 ] نشر منذ 33 دقيقة
هههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه
القرضاوي مثل هاتف العمله تحط بيه قروش يحطي و يصدر فتوى على كيفك