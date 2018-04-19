دبلوماسي روسي: القرضاوي يوجه إعلام قطر لنشر الدماء.. و طه: روسيا تفضحهم

فهد السالم(صدى):

كشف السفير السابق لروسيا في قطر فلاديمير تيتورينكو، عن دور المصري يوسف القرضاوي في قطر، متحدثًا عن تجربته معه خلال فترة تواجده في الدوحة.

وأكد ” تيتورينكو ” خلال مقابلة له على قناة ” روسيا اليوم ” ، أن القرضاوي كان يعطي الأوامر للديوان الأميري وقيادة قطر حول كيفية التصرف، ويأمر قناة الجزيرة الإرهابية وإعلام تنظيم الحمدين بنشر المزيد من الدماء.

وأوضح أن ” القرضاوي ” أعلن له بشكل شخصي عن مخططه لإسقاط الحكم في قطر، قائلًا إن الشعب القطرى سيطيح في المرحلة القادمة بالحكام القطريين أنفسهم ” .

وفي سياق متصل، عبر الخبير في الشؤون السياسية الاستراتجية أمجد طه عن دهشته بهذه التصريحات، قائلًا ” صـدق أو لا تصدق، السفير السابق لروسيا في قطر؛ القرضاوي يعطي الأوامر للديوان الأميري ويأمر قناة الجزيرة واعلام تنظيم الحمدين بنشر المزيد من الدماء ويخطط لإسقاط الحكم! السفير الروسي وليس سفير السعودية الإمارات مصر أو البحرين السفير الروسي ” .