فرحة عارمة تسيطر على المواطنين بعد افتتاح السينما بالمملكة

نورة الشهري (صدى):

أعرب المواطنون عن فرحتهم بخبر افتتاح السينما في المملكة بعد مقاطعتها لأكثر من 40 عامًا، مشيدين بحسن التنظيم والافتتاح الذي ظهر بشكل حضاري.

وأطلق النشطاء هاشتاج بعنوان: السينما في السعودية، حيث علق أحدهم قائلًا : اليوم نقدر نقول عندنا سنيما.

وقال الفنان فايز المالكي عبر حسابه الرسمي على ” تويتر ” “ مبروك ” ، في حين أوضح الإعلامي محمد فهد الحارثي قائلاً: السعوديون يستحقون أن يعيشوا حياة سعيدة وطبيعية في بلدهم.

وافتتح وزير الثقافة والإعلام رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع، الدكتور عواد بن صالح العواد، مساء أمس، أول دار عرض سينمائي في المملكة، وذلك في المجمع السينمائي الحديث في مركز الملك عبدالله المالي في الرياض.