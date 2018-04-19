بالفيديو.. حنان جابر لعقيل الرئيسي وزوجته: أنا مشهورة من قبل ما تلبسون حفاضات

اميرة خالد(صدى):

بعد خلافاتهما مع الدكتورة خلود وزوجها أمين ، نشبت هوشه جديدة للفنان عقيل الرئيسي وزوجته فرح الهادي وشقيقتها شوق مع ابنة خالتهم الإعلامية حنان جابر .

حيث أتهمتها فرح وشقيقتها شوق ، بأنها إساءة إليهما وأنا سبب المشاكل التي تحدث لهما ، فيما هددها عقيل بمقاضاتها لانتحالها شخصية وهمية عبر مواقع التواصل تٌسئ بها لهم .

ومن جانبها خرجت حنان حابر عن صمتها ، وردت عليهم فيمقطع فيديو نشرته عبر مواقع التواصل الاجتماعي قائلة ” مساء الخير أنا اليوم وصلت الرياض .. ومن أول ما وصلت جاتني مكالمة من ناس قراب مني .. وسبوني وغلطوا علي .. ولأني لا أرد الإساءة بالإساءة سكت وما اتكلمت .. وبعدين ها دول الناس نفسهم جايين بيهددوني .. يعني تهديد من اقرب الناس لي اللي احسنت إليهم .. ويتبلون علي باشياء مو صحيحة ” .

وتابعت ” ها الناس أنا مديت لهم إيدي وساعدتهم لكن في مثل يقول اعمل الخير وذته في البحر .. لكن المفروض جزاء الإحسان الإحسان ” .

وأضافت ” اتصلوا علي مرة تانية عملت لهم بلوك .. راح دق على أختي وبعدين دق على أمي يهدد ويقول لها أنا بشتكي على بنتج ويقولي في التليفون بسوي قضية راي عام ” .

وتابعت ” قضية شو أنت لوحدك قضية راي عام .. روح المخفر واشتكي أنت ما عندك شئ ضدي ولو في شئ روح اشتكي ” .

واستطردت قائلة ” المهم رايح يقول لأمي حنان تبي تتشهر على حسابنا . على حسابك كيف أنا مشهورة ومعروفة من قبل ما أنتم تلبسون حفاض .. أبعد عن سوالف البنات هاذي .. ولو أنا بروح اشتهر على قفاكم يبقى اروح أنتحر أحسنلي ” .