اتحاد الأمن السيبراني والبرمجة يوقّع مذكرة تفاهم مع شركة ” كاسبرسكي لاب “

سعيد العجل(صدى):

وقع الاتحاد السعودي للأمن السيبراني والبرمجة، مذكرة تفاهم مع شركة كاسبرسكي أمس الأربعاء، سعياً منه إلى زيادة أمن البنية التحتية، وإنشاء وتعزيز الجهود المشتركة ذات الصلة، والاستشارات والمنتجات والتدريبات التقنية، والمشاركة في تنظيم المسابقات والفعاليات والأنشطة العامة ذات الصلة في تلك المجالات.

وهدفت المذكرة إلى جذب المواهب المحلية وتدريبها وتوفير المواد التعليمية والمناهج المتعلقة بالأمن السيبراني والبرمجة، بالإضافة الى تجهيز معمل تدريبي في بيئة ملائمة لتطوير المواهب المحلية والدعم والتوجيه للمتخصصين المحليين في مجال تكنولوجيا المعلومات والمطورين والمبتكرين.

ووقع مذكرة التفاهم نيابة عن معالي المستشار رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي للأمن السيبراني والبرمجة، نائب رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي للأمن السيبراني والبرمجة أ.د/ عبدالله بن شرف الغامدي، ومن جانب شركة كاسبرسكي لاب المدير التنفيذي في الشرق الأوسط وتركيا وأفريقيا أمير كنعان.

وأوضح نائب رئيس مجلس إدارة الاتحاد بأن الاتفاقية مع شركة كاسبرسكي ستساهم في تلبية احتياجات الاتحاد التكنولوجية في مجالات السايبر والبرمجيات والتراخيص المتعلقة بها وتطوير وزيادة الخبرات في تلك المجالات، فيما أوضح كنعان بأن هذه المذكرة تهدف لنشر التوعية في مجال الأمن السيبراني. والبرمجة، ومشاركة المعرفة والخبرات والعمل مع الاتحاد للسعي لزيادة المحترفين وأصحاب الخبرات والكفاءات السعوديين.

