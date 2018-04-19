” العامة للثقافة ” تشارك في مهرجان القاهرة الدولي للطبول والفنون التراثية

سعيد العجل(صدى):

تشارك الهيئة العامة للثقافة في فعالية الدورة السادسة لمهرجان القاهرة الدولي للطبول والفنون التراثية الذي يعقد خلال الفترة بين 20 وحتى 26 نيسان (أبريل) الجاري في العاصمة المصرية القاهرة.

ويشهد المهرجان مشاركة 22 دولة عربية وأجنبية وينظمه صندوق التنمية الثقافية، بالتعاون مع مؤسسة حوار وفنون ثقافات الشعوب وقطاع العلاقات الثقافية الخارجية، ووزارة السياحة.

وتشارك الهيئة العامة للثقافة كممثل للمملكة العربية السعودية في هذه الفعالية من خلال انتداب فرقة محلية لعزف الطبول لإبراز هذه الموسيقى الشعبية العريقة التي تشتهر بها منطقة الجزيرة العربية بالعموم والمملكة العربية السعودية على وجه الخصوص.

وتسعى الهيئة العامة للثقافة من خلال هذه المشاركة إلى تقديم لون مميز من ألوان الفنون الشعبية المحلية بهدف نقل الموروث الشعبي بشتى ألوانه وصوره المختلفة للجمهور العالمي من زوار المهرجان والمشاركين فيه، الأمر الذي يسهم في تعزيز التبادل الثقافي وتأسيس حوارات عديدة مع مختلف دول العالم خلال فعاليات ” المهرجان الدولي للطبول والفنون التراثية ” .

ويتضمن حفل افتتاح المهرجان ورشة دولية بمشاركة جميع الفرق العالمية. كما يشهد اليوم الثاني كرنفال دولي لكل الفرق المشاركة بشارع المعز في القاهرة.

وتقام فعاليات المهرجان في عدة أماكن مختلفة تضمن القلعة، وقبة الغوري، وشارع المعز، وساحة الهناجر بالأوبرا، والكوربة بمصر الجديدة، وحديقة الحرية بالجزيرة، والمسرح المكشوف بالأوبرا، ومتحف الطفل للحضارة والإبداع بالإضافة إلى معرض للحرف التراثية، ويختتم المهرجان فعالياته في 26 أبريل الجاري بورشة دولية بمشاركة جميع الفرق.