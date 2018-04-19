بالصور.. إغلاق 4 محلات ورصد 10 مخالفات بصامطة جازان

تركي السالم(صدى):

قامت بلدية مركز القفل التابع لمحافظة صامطة، بجولة تفتيشية على عدد من المحلات والمطابخ و صوالين الحلاقة الواقعة في نطاقها الإشرافي.

وقال رئيس بلدية القفل محمد بن حسن الحامظي، إن الحملة أسفرت عن رصد 10 مخالفات وإغلاق 4 محلات لوجود عدد من المخالفات التي تستوجب الإغلاق وذلك لحين تصحيح الوضع المخالف وتطبيق الإجراءات النظامية بحق المخالفين حسب ما نصت عليه لائحة الغرامات والجزاءات عن المخالفات البلدية.

وأضاف الحامظي أن من أبرز التجاوزات التي تم رصدها في تلك المحلات والمطابخ وصوالين الحلاقة تدني مستوى النظافة الشخصية والعامة وسوء التهوية وعدم تغطية فتحات الصرف، بالإضافة إلى وجود كمية من الأواني الغير صالحة للإستخدام تم إتلافها، داعيا جميع المواطنين إلى الإبلاغ عن أي مخالفة على الرقم 940.

