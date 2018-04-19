بالفيديو.. سفير بريطانيا لدى المملكة: هذا المكان الذي قضت فيه السعودية على الإرهاب

نايف السالم(صدى):

توجه سفير بريطانيا لدى المملكة سايمون كوليس، صباح اليوم الخميس، لزيارة حي المسورة في بلدة العوامية التابعة لمحافظة القطيف، بترتيب من السلطات السعودية.

وعبر ” كوليس ” عبر فيديو تم تسجيله أثناء زيارته للحي، عن سعادته بزيارة الحي الذي قضت في المملكة على الإرهاب خلال العام الماضي، قائلًا ” هذا هو المكان الذي قضت فيه السعودية على الإرهاب ” .

كما أشاد بجهود السلطات السعودية في إعمار الحي والمبنية على عودة الأمن إلى بلدة العوامية، مؤكدًا أن المكان يشهد العديد من الاستثمارات القائمة بعد المشاكل التي واجهها في الماضي.

يُذكر أن بلدة العوامية شرق المملكة، شهدت خلال العام الماضي اضطرابات واشتباكات عنيفة بين قوات الأمن وإرهابيين، حتى تمكنت قوات الأمن من تطهير البلدة من المسلحين.