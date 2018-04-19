الترتيب لإطلاق الملتقى العلمي للوقاية من المخدرات في البيئات التعليمية ” نبراس “

سعيد العجل(صدى):

ينطلق يوم الإثنين القادم ٧-٨-١٤٣٩هـ الموافق ٢٣-إبريل- ٢٠١٨م الملتقى العلمي للوقاية من المخدرات في البيئات التعليمية الذي تقيمة أمانة اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات ممثلةً في المشروع الوطني للوقاية من المخدرات «نبراس» بالتعاون مع الكلية الجامعية بينبع الصناعية في تمام الساعة العاشرة صباحاً في مسرح كلية ينبع الجامعية للبنات البوابة الإدارية بحضور حرم الرئيس التنفيذي للهيئة الملكية بمحافظة ينبع ، والطالبات ومنسوبات الكلية وقياديات القطاعات الحكومية والأهلية وسيدات الأعمال , والناشطات الاجتماعيات بالمحافظة.

وتأتي إقامة الملتقي العلمي في بيئات التعليم لتفعيل دور المؤسسات التعليمية في حماية الفرد والمجتمع من خطر تعاطي المخدرات والمؤثرات العقلية .

ومما تجدر الاشارة إليه أن المشروع الوطني ” نبراس ” مشروع شامل يخضع للمعايير الدولية ويرسم خارطة طريق موحدة لكل المؤسسات الحكومية والأهلية لتسير في اتجاه واحد وهو إنقاذ المجتمع من آفة تعاطي المخدرات، ويأتي بمبادرة مشكورة من شركة الصناعات السعودية (سابك).

