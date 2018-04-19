مدير تعليم الرياض يكرم القادة المتميزين.. ويؤكد: أنتم صمّام القيم والأخلاق

سعيد العجل(صدى):

رعى مدير عام تعليم منطقة الرياض، الأستاذ حمد بن ناصر الوهيبي، اليوم (الخميس 3 شعبان 1439هـ) حفل تكريم قادة المدارس المميزين في مدارس الرياض الأهلية، بحضور المساعد للشؤون التعليمية والمساعد للشؤون المدرسية ومدير القيادة المدرسية، وعدد من مديري الإدارات والمشرفين التربويين والمدعوين.

وأكّد المدير العام للتعليم بمنطقة الرياض، على ما يوليه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، وأمير منطقة الرياض، الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز، للسعي في تنمية العلم والتعليم والمتعلمين، وقال: ” نحمد الله على ما نحن فيه من عزّة وأمن وأمان في ظل قيادة حكيمة حرصت على تكريم العلماء والمتعلمين في كافة مناطق الوطن الشموخ، الطامح إلى رؤية تكاملية حددت لنا الطريق الأمثل في مساندة توجهها نحو تحقيق رؤية الشباب والمستقبل، رؤية المملكة 2030 ” .

وأضاف: ” التعليم ثغر من الثغور العظيمة، وقادة المدارس هم صمّام القيم والأخلاق والخبرة والبناء للطلاب، وهم سفينة النجاة وتقدم المهارات، ويجب أن نكون واعين لما يحيط بهذا الوطن من مخاطر، وأن نحمل هم الأمانة في توجيه فكر الطلاب توجيهًا سليمًا، وبناء شخصيتهم بناء عظيمًا؛ يلبي الآمال لذويهم، ويحقق الطموحات لوطنهم ” ، مشيدًا، في الوقت نفسه، بما يبذلونه من جهود ميدانية وتربوية، تكللت بالتميّز.

من جانبه، توجّه مساعد المدير العام للشؤون التعليمية، الأستاذ عبدالله بن سعد الغنّام، بالشكر والتقدير لمدير عام التعليم لرعايته ودعمه وتشجيعه على تكريم المتميزين من قادة المدارس في المنطقة، شاكرًا القيادة المدرسية على ما يبذلونه من جهود للرقي بالعمل الإداري المتكامل.

وأوضح ” الغنّام ” أنّ الفرسان المكرمين وصلوا إلى التميّز من خلال آليات دقيقة قائمة على التدقيق والتمحيص، والاستظهار الأعم لكل مشاريعهم القيادية، ومؤشراتهم الأدائية، والاطلاع الميداني على خططهم المنهجية وغير المنهجية، ولجان تربوية مختصة لمتابعة سجلات أعمالهم في مدارسهم.

من جهته، عبّر رئيس قسم القيادة المدرسية، الأستاذ ناصر بن سلطان السلطان، عن سعادته بنجاح حفل تكريم قادة المدارس المتميزين، مؤكداً أن كل ما تحقق من إنجاز ونجاح هذا العام بتوفيق من الله عز وجل ثم تعاون وتفاعل جهود جميع زملائه في الميدان التربوي.

وبيّن ” السلطان ” أنّ هذا التكريم يأتي ضمن سلسلة نشاطات وفعاليات قسم الإدارة المدرسية لهذا العام.

