وظائف شاغرة في ” مركز أبحاث الجريمة “

فاطمة المالكي(صدى):

أطلق مركز أبحاث الجريمة بوزارة الداخلية، مجموعة من الوظائف ” للرجال ، والنساء ” ، حيث سيبدأ التقديم عليها عن طريق موقع وزارة الداخلية jobs.moi.gov.sa اعتبارًا من يوم الاثنين 8 / 8 / 1439 هـ وحتى يوم الثلاثاء الموافق 15 / 8 / 1439 هـ.

وتضمنت شروط التقديم للوظائف : أن يكون المتقدم حاصلا على درجة البكالوريوس فما فوق في التخصصات التالية: علم الجريمة – علم اجتماع الجريمة – الجريمة المنظمة – الجريمة المستحدثة – الجريمة المعلوماتية – الجريمة والمجتمع – السلوك الإجرامي – علم النفس الجنائي – تشريع جنائي – القانون الجنائي – سياسة جنائية – باحث رئيس – علم البيانات محلل بيانات – الاحصاء الجنائي – احصاء اجتماعي – إعلام رقمي – مصمم جرافيك – مطور ويب .

كما تضمنت أن تكون شهادته صادرة أو معادلة من وزارة التعليم في المملكة – التفرغ التام وأن يكون المتقدم / المتقدمة سعودي الجنسية وأن يجتاز الاختبارات الوظيفية واللغة الإنجليزية وكذلك أن يجتاز المقابلات الشخصية.