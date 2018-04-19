مراهق يتنكر في صفة طبيب بمستشفى جامعي لمدة 5 أشهر

نيودلهي(صدى):

نجح مراهق هندي يٌدعى ” عدنان خورام ، 19 عاماً ” في انتحال صفة طبيب داخل مستشفى جامعي مرموق لمدة 5 اشهر في الهند .

وقضى عدنان الخمسة أشهر في المستشفى يحضر الاجتماعات النقابية وماراثون نظمه معهد العلوم الطبية رغم عدم حصوله على اي مؤهلات طبية ، دون أم يجر أي فحوصات طبية خلال تواجده في المستشفى.

وقام الشاب قام بتحميل العديد من الصور عبر صفحاته على السوشيال ميديا، وشعر زملائه بالذهول لقدرته على خداع الجميع لفترة طويلة، كما تمكن من الاندماج بسبب حجم الكلية التي تضم 2000 طبيب مقيم ومن خلال تزوير هويته.

وبعد رواياته المتضاربة، أثار شكوك فريق المعهد الذي نظم الماراثون، وعندما لم يتمكن الإجابة على أسئلتهم تم تسليمه إلى السلطات.