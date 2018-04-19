اتحاد آسيا يعلن عن قائمة ” هدف الأسبوع “

طلال الغامدي(صدى):

كشف الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، اليوم الخميس، عن قائمة الأهداف المرشحة لجائزة ” هدف الأسبوع ” ضمن منافسات دور المجموعات في دوري أبطال آسيا في جولته السادسة.

وأوضح الاتحاد أن القائمة تضم هدف كلًا من ” المصري مؤمن زكريا لاعب أهلي جدة في مباراة الجزيرة الإماراتي، وعمر عبدالرحمن عموري لاعب العين الإماراتي في مباراة الريان القطري ” .

كما تضم هدف ” شروف موختيدينوف لاعب ناساف الأوزبكي في مرمى الوصل الإماراتي، وليم سيون يونج لاعب تشونبوك هيونداي موتورز الكوري الجنوبي في المباراة أمام كيتشي ” .

وأشار الاتحاد إلى أنه سيتم تحديد الهدف الفائز من خلال تصويت الجمهور عبر الموقع الرسمي للاتحاد الآسيوي لكرة القدم.