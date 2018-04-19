دراسة حديثة: تناول الفاكهة والخضار تقي من الاكتئاب

لندن(صدى):

كشف عدد من الباحثين في نيوزلندا خلال دراسة حديثة، أن الفاكهة والخضروات الطازجة أكثر فائدة للصحة العقلية من المطهوة أو المحفوظة، مشيرين إلى أن تناول الجزر الطازج والسبانخ يمكن أن يقاوم الإصابة بالاكتئاب بفضل العناصر الغذائية الأساسية الكثيرة فيهما.

واكتشف الباحثون أن الأشخاص الذين يتناولونها يتمتعون بمستوى عال من الراحة النفسية، والمزاج الإيجابي والرضا عن حياتهم.

وقال المشرف على الدراسة الدكتور تاملين كونر من جامعة أوتاغو، إن فريقه درس أكثر من 400 شخص بالغ، ” وأظهرت النتائج أن الذين يتناولون كميات كبيرة من الخضار والفواكه الطازجة، يتمتعون بصحة عقلية أفضل من الذين يتناولون الخضار المطبوخة، أو المعلبة أو المعالجة ” .

وأظهرت الدراسة أيضاً أن الذين يمارسون الرياضة بانتظام، ويتبعون نظاماً غذائياً صحياً، ويحظون بساعات كافية من النوم أقل عرضة للإصابة بالأمراض النفسية، حسب ما ورد في صحيفة ديلي ميل البريطانية.