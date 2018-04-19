أمير تبوك يترأس اجتماع جمعية الأمير فهد بن سلطان الاجتماعية

محمود البلوي(صدى):

رأس صاحب الملكي الامير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك رئيس مجلس ادارة جمعية الأمير فهد بن سلطان الاجتماعية اليوم بمكتب سموه بالإمارة اجتماع مجلس إدارة الجمعية بحضور أعضاء المجلس.

وفي بداية الجلسة رحب سموه بالجميع بعد ذلك اطلع سمو أمير المنطقة على تقرير الجمعية الذي استعرض من خلالها الانشطة الثقافية والاجتماعية التي استضافتها الجمعية والأعمال التي انجزت خلال الأشهر الماضية بالإضافة إلى الأعمال الجاري تنفيذها.

وأكد الأمير فهد بن سلطان على أهمية أن تصل خدمات الجمعية إلى كافة شرائح المجتمع بعد ذلك ناقش المجلس عدد من النقاط المدرجة على جدول الأعمال واتخذ حيالها عدد من القرارات.