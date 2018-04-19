بالصور.. أمير تبوك يرعى حفل مدارس الملك عبدالعزيز النموذجية

محمود البلوي(صدى):

رعى صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك رئيس مجلس إدارة جمعية الملك عبد العزيز الخيرية بالمنطقة صباح اليوم , احتفال مدارس الملك عبدالعزيز النموذجية بتبوك بتخريج الدفعة الـ 24 من طلابها للعام الدراسي 1438/1439هـ، والبالغ عددهم 123 طالباً وطالبة وذلك في قاعة الأمير فهد بن سلطان الثقافية بالمدارس بتبوك.

وفور وصول سموه مقر الحفل عزف السلام الملكي، ثم بدء الحفل الخطابي بتلاوة آيات من القرآن الكريم بعد ذلك القى الطالب عبدالله الايداء قصيدة ترحيبية بسمو أمير المنطقة.

ثم ألقيت كلمة الخريجين ألقاها نيابة عنهم الطالبة سلمان بن علي الشمراني والطالب احمد بن ناصر الخريصي باللغة الإنجليزية , حيث رحبا بسمو أمير المنطقة، معربين عن شكرهما لسموه على رعايته لحفل التخرج , مشيرين إلى أن المدارس حققت هذا العام إنجازات تربوية وتعليمية على المستوى الوطني والعربي والعالمي.

ثم شاهد سموه والحضور عرضاً مرئياً استعرض من خلاله إنجازات المدارس.

كما القت الطالبة رجوى محمد الحربي كلمة المتفوقين، نوهت فيها بما يحظى به التعليم في بلادنا من رعاية حانية من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله – وإدراكهم دورة في صناعة الأمم، مؤكدة أن رعاية سمو أمير المنطقة لهذا الحفل يعد تكريماً لطالب العلم ويدفع الجميع للتفوق والتحصيل العلمي .

ثم بدأت مسيرة الخريجين , بعدها كرّم سمو أمير المنطقة الطلاب المتفوقين بالمدارس، ثم ألتقطت الصور التذكارية لسموه مع الخريجين.

عقب ذلك قص سموه شريط المعرض السنوي للمدارس الذي يضم أعمال فنية للطلاب والطالبات لهذا العام , وتجول سموه في أرجاء المعرض واستمع لشرح من الطلاب عن هذه الأعمال , وهنأهم على ما تميزت به هذه الأعمال الفنية.

بعد ذلك ادلى سمو أمير منطقة تبوك في تصريح صحفي قال فيه: هذا يوم من أيام الحصاد في المملكة العربية السعودية ككل في الجامعات والكليات والمدارس، مؤكداَ سموه انه من أغلى واسعد الأيام ان نرى أبنائنا وبناتنا يتخرجون إلى مرحلة جديدة سوى لاستكمال التعليم او للعمل والبلد في حاجة لهم ، وأضاف سموه ” نحن الآن في العهد الزاهر عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيزآ ل سعود وسمو ولي عهده الأمين- حفظهما الله – وهذه الرؤية التي طرحت ويرعاه ويتابعها سمو ولي العهد 2030 ، وما نشهده هذه الأسابيع من تخريج البنين والبنات عليهم الاتكال بعد الله سبحانه وتعالى ان يحملوا هذه الرؤية وما ينشده ولاة الامر وينشده الشعب السعودي أن يراه في بلادنا.

