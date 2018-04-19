بالصور.. خبراء يحذرون مستخدمي آيفون من الاختراق

نورة الشهري(صدى):

تمكنت إحدى الشركات السرية الدولية مقرها في أتلانتا تسمى جرايشيفت، من ابتكار برنامجًا يمكنه اختراق أي رمز مرور لأجهزة الآيفون خلال دقائق معدودة، الأمر الذي دفع الخبراء إلى تحذير المستخدمين بضرورة تغيير كلمة أو رمز المرور الخاص بفتح الجهاز.

وفي نفس السياق، قال مدير شركة مالوربايتس أن الشركة السرية السابق ذكرها تأسست في عام 2016، ولديها أقل من 50 موظفًا، وقد بدأها عملاء وكالة الاستخبارات الأمريكية منذ فترة طويلة ومهندس أمن سابق في شركة أبل.

وأوضح الخبراء أن عملية الاختراق تتم عن طريق إبقاء الاتصال بين هاتفي أيفون لمدة دقيقتين، ثم يحدث الفصل الآلي، وبعدها يتم الاستيلاء على البيانات المشفرة، كما يتم تحويل رموز المرور ومعلومات أخرى إلى شاشة سوداء، لافتين إلى أن في ذلك الوقت تتم عملية السيطرة والاختراق.