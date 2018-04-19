” المطلق ” يثني على داعمي الحلقات ويعدهم بالبركة

نايف السالم(صدى):

وصف المستشار بالديوان الملكي عضو هيئة كبار العلماء الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد المطلق المتبرعين لحلقات القرآن الكريم بالمصلحين نظير ما يقدموه من أموال لهذه الحلقات والدور النسائية والتي تعد محاضن اصلاح وتربية وخصوصاً للفتيات أمهات الغد مربيات الأجيال ، وذلك خلال رعايته حفل جمعية خيركم بجدة لتكريم المستقطعين بحضور عدد من وجهاء المحافظة يتقدمهم الدكتور محمد أحمد علي.

وعد أن شكر الشيخ المطلق خيركم على جهودها وتفانيها في تعليم القرآن ، بشر ” المطلق ” المتبرعين أنهم بإذن الله من أهل الله وخاصته لأنهم يساهمون في الخيرية بتحفيظ كتاب الله لأولئك الناشئة الذين بمجرد دخولهم الحلقات يستحيل أن تجد منهم مدمناً للمخدرات أو سارقاً أو عاقاً لوالديه بل هم من أعلى الناس خلقاً وأكثرهم نفعاً ، مشيراً أن نهج الدولة أيدها الله هو تعليم ونشر كتاب الله وتشجيع من أراد حفظه وتعلمه وخير دليل على ذلك إسقاط نصف المحكومية عن نزلاء السجون الذين يتمّون حفظ القرآن كاملاً.

وفي كلمته خلال الحفل شكر رئيس مجلس إدارة خيركم المهندس عبدالعزيز حنفي المستقطعين على بذلهم اموالهم لتعليم فلذات الاكباد كتاب الله داعياً المولى أن يبارك لهم في صحتهم وأموالهم وابنائهم فيما بيّن أن خيركم حرصت منذ إنشائها على السعي الدائم للتطور والارتقاء في خدمة القرآن الكريم مما رفع عدد طلاب خيركم المسجلين في الحلقات والدور إلى (56000) طالب وطالبة في مدينة جدة وضواحيها ، وبلغ عدد المستفيدين من خدماتها عبر منصة خيركم لتعليم القرآن عن بعد أكثر من (700,000) مستفيد ومستفيدة على مستوى العالم.

هذا وشهد الحفل العديد من الفقرات المتنوعة أبرزها تكريم خيركم لراعي الحفل و تلاوة لطالب من ذوي الاحتياجات الخاصة وعرض مرئي عن الاستقطاع وفضله.