وظائف شاغرة للجنسين بجامعة شقراء

فاطمة المالكي(صدى):

أتاحت جامعة شقراء، عدد من الوظئاف للكوادر الوطنية المؤهلة من الجنسين، وهي على درجة (أستاذ مساعد، أستاذ مشارك، أستاذ) في كليات الجامعة.

وأوضحت أن التخصصات هي:

1. الطب بكافة تخصصاته رجال.

2. الصيدلة ” صيدلة إكلينيكية، صيدلة تحليلية ” للرجال والنساء.

3. علم الأدوية ” رجال ونساء ” .

4. علم السموم ” رجال ونساء ” .

5. التخصصات الطبية التطبيقية ” العلاج الطبيعي رجال ” ، المختبرات و التمريض رجال ونساء ” .

6. الهندسة ” الكهربائية، المدنية، الميكانيكية ” وجميعها للرجال.

7. علوم الحاسب وهندسة الحاسب ونظم المعلومات .

8. التخصصات العلمية الأخرى: فيزياء، كيمياء، رياضيات.. ” رجال ونساء ” .

9. التخصصات الإنسانية: المحاسبة، الإدارة المالية، القانون ، الإقتصاد، اللغة الإنجليزية .. وجميعها للرجال والنساء.

وتضمنت الشروط الواجب توافرها في المتقدم:

أن يكون حاصلاً على شهادة الدكتوراه أو ما يعادلها من جامعة سعودية أو جامعة موصى بها من وزارة التعليم مع إرفاق المعادلة وامتداد التخصص للبكالوريوس والماجستير والدكتوراه، وألا يقل المعدل عن تقدير جيد جداً في مرحلة البكالوريوس, وكذلك في مرحلتي الماجستير والدكتوراه إذا كانت تمنح بتقدير مع استيفاء أي متطلبات أخرى يراها القسم أو الكلية المعنية .

الحصو على الدرجة أو الدرجات العلمية من جامعة سعودية أو جامعة موصى بها من وزارة التعليم، ولديه خبرة في عضوية هيئة التدريس بجامعة سعودية أو جامعة موصى بها مدة لا تقل عن أربع سنوات للأستاذ الشارك وثمان سنوات للأستاذ منها أربع سنوات على الأقل كأستاذ مشارك .

و لطالب التعيين، يجب أن يكون لديه خبرات تدريسية فى مجال تخصصه الأكاديمي ويعفى من ذلك حديث التخرج، و أنجز وحدة بحثية في تخصصه على الأقل, منشورة أو مقبولة للنشر في مجلة علمية محكمة، اعتباراً من 1439/08/03 ولمدة أسبوعين.

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