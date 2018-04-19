بالصور.. الأمير الوليد بن طلال يفي بوعده للاعبي الهلال

نواف السالم(صدى):

سلّم الأمير الوليد بن طلال عضو شرف نادي الهلال، اليوم الخميس، لاعبي الفريق الأول لكرة القدم المكافآت التي وعدهم بها حال حصولهم على لقب دوري المحترفين، والتي تقدر قيمتها بـ4 ملايين ريال.

وعلى جانب آخر، أوضح الأمير الوليد بن طلال قائلًا: ” سعيد جدًا بتعيين سامي الجابر رئيسًا، و ما يهمني الآن هو أن نصل بالهلال إلى كأس العالم. ”

ومن الجدير بالذكر، إنه استقبل الأمير الوليد بن طلال، ظهر اليوم الخميس، فريق الهلال، وسامي الجابر رئيس النادي، بمناسبة تتويج الفريق بلقب دوري المحترفين موسم 2017 / 2018.