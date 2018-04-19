بالصور.. الكشف عن ” جيب جراند كوماندر PHEV ” في الصين

بكين(صدى):

أعلنت جيب عن ظهور سيارة خاصة للسوق الصيني تسمى جراند كوماندر ، في بداية 2019 ، وهي سيارة تم استعراض ملامحها عبر الموديل التجريبي Yuntu الهايبرد في 2017 .

وقد أعلن السعر في حدث خاص وقدمت جراند كوماندر برفقة نسخة هجينة بلوج ان من السيارة متعددة الاستخدامات ، حيث تبدأ أسعار سيارة جيب بسبعة مقاعد في الصين من 44.435 ألف دولار.

ومن المتوقع أنها ستحقق استهلاك وقود 2 لتر لكل 100 كم . والنسخ التي ظهرت من السيارة في الصين لم تقطع سوى 3 كيلومتر فقط وشحن البطارية 100 % وهو ما يعني أن السيارة مجرد نموذج أولى كما لا يعرف نظام الهايبرد بلوج ان المستخدم في السيارة ولكن يتوقع استعارة نظام الهايبرد من كرايسلر باسيفيكا.

وتأتي سيارة جيب بصورة قياسية بمحرك رباعي الاسطوانات سعة 2 لتر بشاحن توربيني بينما باسيفيكا تأتي بمحرك 3.6 لتر V6 بنتاستار بينما باسيفيكا هايبرد تحمل بطارية ليثيوم أيون 16 كيلوواطساعة. وستأتي نسخة جيب كوماندر بمحرك 2 لتر بقوة 234 حصان و265 حصان مع ناقل حركة ZF أوتوماتيك من 9 سرعات .