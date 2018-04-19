بالفيديو.. شباب يعملون بورش السيارات كاسرين حاجز العيب
كسر شباب حاجز العيب الذي يكتنف بعض المهن الذي كانت تقتصر على الوافدين فقط قبل قرارات التوطين؛ متحدين كل العوائق والإحباطات التي تعرضوا لها من المحيطين بهم؛ حيث عملوا في تلميع وتنظيف السيارات في مكانٍ صغير خاص بهم.
وأوضح الشاب أحمد البطاط، أحد العاملين في مجال غسيل السيارات، أنه بدأ بالعمل في المجال في منزله لسيارات الجيران وبعض أقاربه، ولكن انزعج والده من كثرة الشباب فقرر أن يمنحه مكانًا في مزرعته الخاصة بمحافظة الأحساء لكي يبدأ فيه تجربته الخاصة.
وانضم إلى أحمد البطاط أحد أقاربه الشاب جهاد البطاط، وقام بمشاركته في العمل، ولم تثنيهما شهادتهما الجامعية عن استكمال المسيرة ومواصلة العمل؛ بينما ناشد الشباب الجهات المختصة المسؤولة عن تمويل المشروعات الصغيرة بتوفير ورشة صغيرة خاصة بهم.
مقيم نظامي[ عدد التعليقات: 1 ] نشر منذ 2 ساعتين
وليش لأ أصلاً هاظا اللي لازم يصير. إمبيرحيات عزمني صاحبي على مطعم تعشينا وحلينا بمطعم ثاني والشباب اللي خدمونا كلهم سعوديين ومن أحلى ما يكون الخدمة 👌🏻
رااايق[ عدد التعليقات: 4528 ] نشر منذ 2 ساعتين
كسر شباب حاجز العيب الذي يكتنف بعض المهن ***!!!
*
أيش ما يكون العمل ما فيه عيب *! طالما دخله يكون بالحلال ****
*
والحمدلله والشكر له سبحانه وتعالى ***
ابو سلطان[ عدد التعليقات: 1328 ] نشر منذ 1 ساعة
نحتاج شباب سعودي ايضا في المهن الشاقة مثل المكانيكا والكهرباء والنجارة واعمال البناء كافة الخ هذه المهن فعلا تحتاج الي شباب الوطن يحلو محل الوافدين
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 45930 ] نشر منذ 1 ساعة
لا عيب ولا شي ، مهنه شريفه عفيفه ,,
,, موفقين خير يا شباب ,,