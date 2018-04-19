هاشتاج ” حليمة بولند ما تمثلنا ” يتصدر مواقع التواصل الاجتماعي
تصدر هاشتاج طرحه مجموعة من السعوديات بعنوان ” حليمة بولند مات مثلنا ” ترند بموقع التواصل الاجتماعي تويتر والأكثر قراءة به .
يأتي ذلك تعبيراً عن موجة الغضب التي تجتاح المملكة عقب أختيار الإعلامية الكويتية حليمة بولند لتمثيل المرأة السعودية في عمل إعلاني خاص بقيادة المرأة السعودية للسيارة .
حيث أكدت عدد من الفتيات السعوديات ن أنهن لا يتشرفن أن تمثلهن حليمة بولند ، مٌعبرين عن غضبهن لاختيارها ، رغم وجود العديد من الإعلاميات والفنانات السعوديات المحترمات واللاتي لهن شأنهن .
وأكدن ، أنه يجب أن يتم اختيار من تُمثل المرأة السعودية بناءاً على معايير كثيرة وليس فقط الشهرة .
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 45930 ] نشر منذ 2 ساعتين
اخرشوها واطردوها ,,
ابوعمر[ عدد التعليقات: 7 ] نشر منذ 2 ساعتين
حليمو بولند حليمو 😂😂😂😂😂😂😂😂😂
الحربي[ عدد التعليقات: 666 ] نشر منذ 2 ساعتين
بِسْم اللَّه الرحْمن الرحيم
الصراحة راحة ، وش فرق هالكويتية المريضة نفسياً وأخلاقيا عَن الحريم السعوديات المريضات
نفسياً وأخلاقيا 😂😂😂😂😂😂😂 اللي يبغن يسوقن – والعياذ بِاللّه منهن 🔥🔥🔥
كلهن عبارة عن مستنقعات للصرف الصحي 😷😷😷😷😷😷😷🤧🤧🤧
مَع وافر المحبة .