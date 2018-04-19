هاشتاج ” حليمة بولند ما تمثلنا ” يتصدر مواقع التواصل الاجتماعي

نورة الشهري(صدى):

تصدر هاشتاج طرحه مجموعة من السعوديات بعنوان ” حليمة بولند مات مثلنا ” ترند بموقع التواصل الاجتماعي تويتر والأكثر قراءة به .

يأتي ذلك تعبيراً عن موجة الغضب التي تجتاح المملكة عقب أختيار الإعلامية الكويتية حليمة بولند لتمثيل المرأة السعودية في عمل إعلاني خاص بقيادة المرأة السعودية للسيارة .

حيث أكدت عدد من الفتيات السعوديات ن أنهن لا يتشرفن أن تمثلهن حليمة بولند ، مٌعبرين عن غضبهن لاختيارها ، رغم وجود العديد من الإعلاميات والفنانات السعوديات المحترمات واللاتي لهن شأنهن .

وأكدن ، أنه يجب أن يتم اختيار من تُمثل المرأة السعودية بناءاً على معايير كثيرة وليس فقط الشهرة .