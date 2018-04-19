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هاشتاج ” حليمة بولند ما تمثلنا ” يتصدر مواقع التواصل الاجتماعي

هاشتاج ” حليمة بولند ما تمثلنا ” يتصدر مواقع التواصل الاجتماعي
نورة الشهري(صدى):

تصدر هاشتاج طرحه مجموعة من السعوديات بعنوان ” حليمة بولند مات مثلنا ” ترند بموقع التواصل الاجتماعي تويتر والأكثر قراءة به .

يأتي ذلك تعبيراً عن موجة الغضب التي تجتاح المملكة عقب أختيار الإعلامية الكويتية حليمة بولند لتمثيل المرأة السعودية في عمل إعلاني خاص بقيادة المرأة السعودية للسيارة .

حيث أكدت عدد من الفتيات السعوديات ن أنهن لا يتشرفن أن تمثلهن حليمة بولند ، مٌعبرين عن غضبهن لاختيارها ، رغم وجود العديد من الإعلاميات والفنانات السعوديات المحترمات واللاتي لهن شأنهن .

وأكدن ، أنه يجب أن يتم اختيار من تُمثل المرأة السعودية بناءاً على معايير كثيرة وليس فقط الشهرة .


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3 تعليقات

[ عدد التعليقات: 45930 ] نشر منذ 2 ساعتين

اخرشوها واطردوها ,,

[ عدد التعليقات: 7 ] نشر منذ 2 ساعتين

حليمو بولند حليمو 😂😂😂😂😂😂😂😂😂

[ عدد التعليقات: 666 ] نشر منذ 2 ساعتين

بِسْم اللَّه الرحْمن الرحيم

الصراحة راحة ، وش فرق هالكويتية المريضة نفسياً وأخلاقيا عَن الحريم السعوديات المريضات

نفسياً وأخلاقيا 😂😂😂😂😂😂😂 اللي يبغن يسوقن – والعياذ بِاللّه منهن 🔥🔥🔥

كلهن عبارة عن مستنقعات للصرف الصحي 😷😷😷😷😷😷😷🤧🤧🤧

مَع وافر المحبة .

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