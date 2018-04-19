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أولى عمليات قوات ” طارق صالح ” العسكرية ضد الحوثيين

أولى عمليات قوات ” طارق صالح ” العسكرية ضد الحوثيين
فهمي محمد(صدى):

دشنت قوات العميد طارق محمد صالح نجل شقيق الرئيس اليمني الراحل علي عبدالله صالح، اليوم الخميس، أولى عملياتها العسكرية ضد مليشيا الحوثي الإيرانية.

وكشفت مصادر أن القوات التي يقودها ” طارق صالح ” أطلقت عمليتها العسكرية على مواقع مليشيا الحوثي في الساحل الغربي لليمن وذلك بشكلٍ رسمي اليوم، لافتة إلى أن قوات المقاومة اليمنية دخلت في معارك تحرير محافظة الحديدة.

 


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2 تعليقان

[ عدد التعليقات: 8 ] نشر منذ 31 دقيقة

تحت غطاء من؟؟!

[ عدد التعليقات: 1096 ] نشر منذ 31 دقيقة

علي خُطي والده، نهب خيرات البلد. عائلة ما تَشبع ابدا.

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