أولى عمليات قوات ” طارق صالح ” العسكرية ضد الحوثيين
دشنت قوات العميد طارق محمد صالح نجل شقيق الرئيس اليمني الراحل علي عبدالله صالح، اليوم الخميس، أولى عملياتها العسكرية ضد مليشيا الحوثي الإيرانية.
وكشفت مصادر أن القوات التي يقودها ” طارق صالح ” أطلقت عمليتها العسكرية على مواقع مليشيا الحوثي في الساحل الغربي لليمن وذلك بشكلٍ رسمي اليوم، لافتة إلى أن قوات المقاومة اليمنية دخلت في معارك تحرير محافظة الحديدة.
ابو مالك[ عدد التعليقات: 8 ] نشر منذ 31 دقيقة
تحت غطاء من؟؟!
abdul[ عدد التعليقات: 1096 ] نشر منذ 31 دقيقة
علي خُطي والده، نهب خيرات البلد. عائلة ما تَشبع ابدا.