أولى عمليات قوات ” طارق صالح ” العسكرية ضد الحوثيين

فهمي محمد(صدى):

دشنت قوات العميد طارق محمد صالح نجل شقيق الرئيس اليمني الراحل علي عبدالله صالح، اليوم الخميس، أولى عملياتها العسكرية ضد مليشيا الحوثي الإيرانية.

وكشفت مصادر أن القوات التي يقودها ” طارق صالح ” أطلقت عمليتها العسكرية على مواقع مليشيا الحوثي في الساحل الغربي لليمن وذلك بشكلٍ رسمي اليوم، لافتة إلى أن قوات المقاومة اليمنية دخلت في معارك تحرير محافظة الحديدة.