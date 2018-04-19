كراني: أمطار وزخات برد بعد 24 ساعة

حمود العنزي(صدى):

أوضح خبير الأرصاد الجوية، حسن كراني، أن سحب الخير بدأت في التكون من أجواء الغربية في إتجاه الشرق وعبر أجواء الدوادمي، ومن المتوقع ازديادها خلال الـ24 ساعة القادمة.

وقال في تغريدة له بموقع ” تويتر ” : ” تكون سحب الخير.. بدأت من أجواء الغربية في إتجاه الشرق وعبر أجواء الدوادمي لتشمل مع نهاية اليوم أجزاء من أجواء بريدة عنيزة الرس المجمعة الأطراف الشمالية للعاصمة الرياض وغربها ومتوقع إزدياد السحب وإمتداد محورها حتى حائل خلال 24/س قادمة ثم تتهيأ الفرصة لأمطار رعدية + زخات بردية ” .