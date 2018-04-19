أكثر وجهات السفر تفضيلا لدى مسافري المملكة

عادل الحربي(صدى):

كشفت دراسة تحليلة حديثة أجرتها شركة ” ترافلبورت ” ، المتخصصة في مجال تقديم خدمات أنظمة التوزيع العالمية والمنصة الإلكترونية لقطاع السفر التجاري والمُدرجة في بورصة نيويورك، عن أكثر وجهات السفر تفضيلًا لدى المسافرين من المملكة خلال العام الأخير.

وأوضحت الدراسة أن دول مصر والإمارات وتركيا شهدت أكبر نسبة نمو في حجوزات الطيران من المسافرين في المملكة خلال الـ12 شهرًا الأخيرة؛ حيث سجلت حجوزات السفر من المملكة إلى مصر زيادة حجمها 190 ألف حجز، بنسبة 17% عن الأشهر الـ12 الماضية.

وأشارت الدراسة إلى ارتفاع حجوزات السفر إلى الإمارات بحوالى 70 ألف حجز، بزيادة 13%، بينما ارتفعت إلى تركيا بما يزيد قليلًا عن 65 ألف حجز، بزيادة 31%.