مجمع الأمل بالرياض ينفذ حملته الثانية لإزالة الوشوم من أجساد 25 متعافيا

تركية البدر(صدى):

نفذ مجمع الأمل للصحة النفسية بالرياض حملته الثانية لإزالة “الوشوم” من أجساد المتعافين من الإدمان على المخدرات واستهدفت 25 متعافيا، ليصل مجموع المتعافين الذين خضعوا لهذه الحملة إلى 60 متعافيا، بعد أن قام 35 متعافيا بإزالة الوشوم عن أجساهم في الحملة الأولى.

وذكر رئيس قسم الإرشاد الديني بالمجمع الشيخ محمد بن عبدالله النايل، أن هذه الخطوة جاءت بعد ملاحظة وجود العديد من المتعافين الذين تحمل أجسادهم وشوماً، والتي لا يخفى نهي الشريعة عنها وبعضها يصل إلى مخالفات عقدية قام المتعافون بنقشها على أجسادهم خلال فترة انحرافهم وتعاطيهم للمخدرات خاصة أثناء السفر للخارج، وأيضا وجود شكاوى من أنها تسبب لهم في مشاكل كثيرة مع أسرهم وخصوصا المتزوجين منهم ومن لديه أطفال حيث أنهم لا يستطيعون ممارسة حياتهم بشكل طبيعي مع أبنائهم بسبب وجودها على أجسادهم، واندماجهم في المجتمع.

وأوضح النايل أن هذه الخطوة هدفت في مجملها إلى إعانة المتعافي على استكمال طريق التعافي من المخدرات، وتعويد المتعافي على الامتثال للأوامر الشرعية والانتهاء عن نواهيها وإزالة كل ما يتعلق بالماضي السيئ وتمكينه من الاندماج في المجتمع ومحيط أسرته، وحيث أن فعالية المتعافي في المجتمع واندماجه مع الصالحين سبب بإذن الله لسعادة المتعافي وأداء رسالته داخل أسرته بلا حرج مع الاندماج معهم وحسن العشرة.

وأبان أن الحملة استهدفت مجموعة من المتعافين من جميع مناطق المملكة بعد أن استكملوا مرحلة زيادة الدافعية في التعافي الذي ينفذه قسم الإرشاد الديني بالمجمع والفريق المعالج بالرعاية اللاحقة ومنزل منتصف الطريق بدعم وتعاون من استشاري الجلدية الدكتور عبدالحميد بن محمد العجلان، حيث قام مجاناً بإزالة الوشوم والمتابعة الطبية بعد عملية الإزالة بإحدى العيادات الطبية المتخصصة.

وقد أعرب المتعافون الذين خضعوا لهذه العملية عن شكرهم وتقديرهم لمجمع الأمل للصحة النفسية بالرياض وكذلك للدكتور عبدالحميد العجلان على ما قدموه لهم بتخليص أجسادهم من “الوشوم” ليعيشوا حياتهم بشكل طبيعي.

وقدم المدير التنفيذي للمجمع الدكتور محمد بن مشعوف القحطاني شكره وتقديره لموظفي قسم الإرشاد الديني على جهودهم التي يبذلونها في زيادة تعافي من وقع فريسة للمخدرات ومن الله عليه بالشفاء، من خلال تقديم برامج دينية متخصصة، تشمل رحلات الحج والعمرة ولقاءات العلماء وغيرها من البرامج الهادفة، وكذلك المختصين بمنزل منتصف الطريق وقسم الرعاية اللاحقة، كما قدم شكره لاستشاري الجلدية الدكتور عبدالحميد بن محمد العجلان الذي تبرع بتنفيذ عمليات إزالة الوشوم من أجساد المتعافين وذلك للمرة الثانية مجانا، متمنيا للمتعافين التوفيق والسداد.