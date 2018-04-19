إيقاف لاعب تشيلسي 3 مباريات

نواف السالم(صدى):

عوقب ماركوس الونسو مدافع تشيلسي الإنجليزي، بالإيقاف لمدة 3 مباريات، بسبب العنف.

وتأكد غياب ألونسو عن مواجهة ” البلوز ” أمام ساوثهامبتون، الأحد المقبل، في نصف نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي.

وتعرض الونسو (27 عامًا) للإيقاف، بداعي العنف، بعد تدخله القوي ضد شين لونغ مهاجم ساوثامبتون، السبت الماضي، والتي حسمها “البلوز” لصالحه، بنتيجة 3-2 ضمن منافسات البريميرليج.

وبهذا يغيب الونسو عن مباراة ساوثهامبتون، بجانب مباراة تشيلسي ضد بيرنلي، وأمام سوانزي سيتي بالدوري الإنجليزي.