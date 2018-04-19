بالفيديو والصور.. ليفربول يكشف عن قميص الفريق في الموسم الجديد

ماجد محمد(صدى):

كشف نادي ليفربول الإنجليزي، اليوم الخميس، بشكلٍ رسمي عن طاقم الفريق في الموسم الجديد، والذي سربته وسائل إعلام بريطانية قبل أيام من الإعلان عنه رسميًا.

ونشر ليفربول فيديو وصورًا توضح ملابسه الجديدة، عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي؛ حيث حازت على رضا واعجاب الجماهير.

ومن الجدير بالذكر، إنه تأهل ليفربول لنصف نهائي دوري أبطال أوروبا، كما يسعى لإنهاء الموسم في المركز الثاني على مستوى الدوري الإنجليزي لكرة القدم ” البريميرليج ” .