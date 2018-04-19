” العمل ” تضبط 373 مخالفة لقرار التوطين بمحلات الذهب والمجوهرات

عادل الحربي(صدى):

شنت فرق التفتيش، التابعة لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية، جولة تفتيشية على المجمعات والمحال التجارية بمختلف مناطق المملكة؛ لمتابعة التزام المنشآت، بقرار توطين محلات الذهب والمجوهرات.

وأسفرت الجولات التفتيشية، عن ضبط 487 مخالفة على مستوى المملكة، منها 373 مخالفة توطين.

من الجدير بالذكر، أن قرار توطين محلات الذهب والمجوهرات، جاء في إطار تفعيل برنامج ” التوطين بالمناطق ” .

ويأتي قرار ” توطين محلات الذهب والمجوهرات ” في إطار تفعيل برنامج ” التوطين بالمناطق ” ، الذي تتابعه وزارة الداخلية، ووزارة العمل والتنمية الاجتماعية، وإمارات المناطق؛ لتمكين المواطنين من فرص العمل.