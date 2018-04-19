الرياض تستضيف فرقة دار الأوبرا المصرية

تركية البدر(صدى):

تحت إشراف الهيئة العامة للثقافة، تستضيف العاصمة الرياض فرقة دار الأوبرا المصرية خلال يومي ٢٥ و٢٦ أبريل في مركز الملك فهد الثقافي بمشاركة أكثر من 45 فناناً وعازفاً، يقدمون روائع الفن المصري الموسيقي الأصيل.

ويأتي ذلك في إطار الجهود الرامية لبناء مجتمع مُلهم يُسهم في تطوير نمط حياة الأفراد من خلال فعاليات ثقافية متنوعة تسهم في تطوير حركة الفكر والإبداع والثقافة والفنون والتأسيس لبيئة محفزة لها.

وتعد هذه الزيارة الأولى من نوعها للفرقة التي تؤكد على الدور المحوري في إحياء الفن والموسيقى في أوساط الشعوب المحبة للموسيقى والفن الأصيل.

وسيكون حفل بمتناول الجميع، وحضوره سيُتاح مجاناً أمام الجماهير السعودية والعربية ومتذوقي الموسيقى الكلاسيكية المصرية، وسيصاحب عروض دار الأوبرا عدد من الفعاليات الثقافية، والتي سيقدمها نخبة من مواهب الجالية المصرية، من فرقة التخت الشرقي والفرقة الشعبية المصرية، بالإضافة إلى عروض فنية متنوعة ومعرض للصور الفوتوغرافي.