طبيب أسنان يبتز الفتيات الفقيرات بتصويرهن في أوضاع جنسية

مليكة فؤاد(صدى):

أقدم طبيب أسنان سوري الجنسية مقيم بالمغرب ، على استغلال مهنته في ابتزاز فتيات مراهقات فقيرات ، بتصويرهن بأوضاع جنسية معه ، مقابل تركيب تقويم اسنان بالمجان .

حيث تقدم عدد من المواطنين ببلاغات للسلطات الأمنية بمدينة تاوريرت ، ضد طبيب اسنان سوري عقب اتهامه بممارسة الجنس مع فتيات مراهقات مقابل معالجة اسنانهن بالمجان ، ثم ثام بنشر عدد من اللقطات عبر اليوتيوب بعد تظليل وجهه ووجه الفتاة.

وطالب المواطنين بضبطه لقيامه بأعمال غير مشروعة .