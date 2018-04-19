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طبيب أسنان يبتز الفتيات الفقيرات بتصويرهن في أوضاع جنسية

طبيب أسنان يبتز الفتيات الفقيرات بتصويرهن في أوضاع جنسية
مليكة فؤاد(صدى):

أقدم طبيب أسنان سوري الجنسية مقيم بالمغرب ، على استغلال مهنته في ابتزاز فتيات مراهقات فقيرات ، بتصويرهن بأوضاع جنسية معه ، مقابل تركيب تقويم اسنان بالمجان .

حيث تقدم عدد من المواطنين ببلاغات للسلطات الأمنية بمدينة تاوريرت ، ضد طبيب اسنان سوري عقب اتهامه بممارسة الجنس مع فتيات مراهقات مقابل معالجة اسنانهن بالمجان ، ثم ثام بنشر عدد من اللقطات عبر اليوتيوب بعد تظليل وجهه ووجه الفتاة.

وطالب المواطنين بضبطه لقيامه بأعمال غير مشروعة .


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