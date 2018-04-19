تعليم مكة يكرم 140 طالبا متميزا سلوكيا في المرحلتين المتوسطة والثانوية

سعيد العجل(صدى):

رعى مساعد المدير العام للتعليم بمنطقة مكة المكرمة للشؤون التعليمية الدكتور طلال الحربي حفل تكريم 140 طالباً متميزاً سلوكياً بمدارس تعليم مكة في المرحلتين المتوسطة والثانوية وكذلك تكريم المدارس المعززة للسلوك الإيجابي وذلك صباح اليوم الخميس 3 / 8 / 1439 هـ بمسرح الإدارة العامة للتعليم بمنطقة مكة المكرمة.

ويأتي التكريم والذي تنظمه إدارة التوجيه والإرشاد بالإدارة بالشراكة مع مدارس المعرفة الأهلية تقديراً ودعماً للطلاب المتميزين سلوكياً، حيث خُصصت الجائزة للطلاب المتميزين سلوكياً في المرحلتين المتوسطة والثانوية وتم تكريمهم من قبل مدارسهم سابقاً فيما تم بترشيح طالب واحد من كل مدرسة للجائزة على مستوى الإدارة.

وبدئ حفل التكريم بآي من الذكر الحكيم تلاها الطالب رامي سراج الإسلام الأركاني من ثانوية أم القرى أعقبها كلمة مدير إدارة التوجيه والإرشاد الأستاذ سليمان بن زاهر الفيفي أوضح فيها أن إدارة التعليم ممثلة في إدارة التوجيه والإرشاد دأبت على إقامة هذا الحفل سنوياً لتكريم أوائل الطلاب المتميزين سلوكياً وهو دعم وتشجيع لهم ولزملائهم الآخرين موضحاً أن التربية لا تنفك عن التعليم باعتبارها ضابطة لسلوك المتعلم الذي تعده الثروة الحقيقية في حاضره ومستقبله مبيناً أن إدارة التوجيه والإرشاد تسعى جاهدة من خلال برامجها ومشاريعها إلى تعزيز بناء الشخصية المتوازنة الطموحة والعمل على ترسيخ مفاهيم القيم السلوكية الإيجابية لدى الطلاب وإطفاء السلوكيات السلبية وصولاً به بإذن الله إلى أن يصبح المواطن الصالح الواثق من نفسه المتزن في تصرفاته المنتج في عمله الواعي بقضايا وطنه وأمته .

وألقى الطالب الوليد بن عبدالمنعم القحطاني من متوسطة البلد الأمين للموهوبين كلمة الطلاب المتميزين .

إلى ذلك، وجه راعي الحفل مساعد المدير العام للتعليم للشؤون التعليمية كلمة للحضور، قال فيها أنتم نموذج للشاب السعودي ونموذج لأبناء مكة عندما يشاهدكم ضيوف بيت الله وأنتم تبذلون الخدمة الشريفة ، مؤكداً أن الميدان التربوي يفخر بتكريم هذه الفئة من الطلاب المتميزين « سلوكياً» والمدارس المعززة للسلوك الإيجابي، لافتاُ إلى أن الطالب المتميز سلوكياً تجده متميز تربوياً وتعليمياً في الغالب، مثمناً للأسر ولجميع قادة المدارس ومرشديها الطلاب عملهم الكبير في رعاية أبنائهم الطلاب دراسياً، وتربوياً وسلوكياً، مضيفاً بقوله : « هذا التكريم، دليل على أن هناك عمل بإخلاص في المدارس ومايقدم في المدارس من برامج متنوعة تعزز هذا السلوك “.

تلاها تكريم الفائزين بجائزة المدارس المعززة للسلوك الإيجابي “فئة المدرسة” ثم تكريم الطلاب الفائزين بجائزة المدارس المعززة للسلوك الإيجابي “فئة الطالب” ثم تكريم فرسان اللقاء الطلاب الفائزين بجائزة التميز السلوكي .