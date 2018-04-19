مدير شرطة الرياض يزور المحكمة الجزائية

سعيد العجل(صدى):

قام مدير شرطة منطقة الرياض اللواء فهد بن زيد المطيري يرافقه نائبه اللواء سعد بن عبدالرحمن المجيول بزيارة للمحكمة الجزائية بالرياض يوم أمس الاربعاء الموافق ١٤٣٩/٨/٢هـ , وكان في استقبالهما رئيس المحكمة فضيلة الشيخ / ابراهيم بن ناصر السياري.

تم خلال الزيارة مناقشة عددا من المواضيع وفقاً للمهام والأدوار المناطة وآلية تنفيذها بين الأجهزة الأمنية بشرطة المنطقة والمحكمة والدوائر التابعة لها.

وأكد اللواء/ فهد المطيري في ختام الزيارة على حرص القيادة الحكيمة وما توليه من رعاية واهتمام لتطبيق الأنظمة والقوانين المستمدة من تعاليم الشريعة الإسلامية الغراء والكفيلة بحفظ الحقوق للمواطنين والمقيمين على حد سواء.