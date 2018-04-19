الحربي يدشن حزمة من برامج التعليم النوعي بمدارس جيل الإبداع بمكة

سعيد العجل(صدى):

نيابة عن مدير عام التعليم بمنطقة مكة المكرمة الأستاذ محمد بن مهدي الحارثي دشن المساعد للشؤون التعليمية الدكتور طلال بن مبارك الحربي صباح اليوم الخميس 19 ابريل الموافق: ٣/ ٨/ ١٤٣٩هـ حزمة من برامج التعليم النوعي بمجمع مدارس جيل الإبداع بجنوب مكة المكرمة، شملت ؛ القبة الفلكية، و مشتل الزراعة المائية التعليمي، والتعليم الافتراضي، وعروض 3D ، وقاعةFABLAB للإبداع والاختراع.

وعبّر الدكتور طلال الحربي عن سعادته بما شاهده من برامج تعليمية نوعية بمدارس جيل الإبداع، مشيراُ إلى أن قيادتها حرصت كل الحرص على التميز والإبداع من خلال إدخال التقنيات الحديثة في العملية التعليمية لأبنائها الطلاب، مما ينعكس ذلك إيجاباً على الارتقاء بالتحصيل الدراسي للطالب، وانعكاس ذلك على الطالب وأسرته والمجتمع بأسره.

وأشاد الحربي بفريق العمل بمدارس جيل الإبداع وقياداته التعليمية التي تم اختيارها بعناية فائقة مما جعل هذه المدارس تخطو خطوات إيجابية نحو التألق، وتُعدّ أنموذجاً حياً للإبداع والتميز في قطاع التعليم الأهلي بتعليم مكة المكرمة.

يُذكر أن حفل التدشين حضره مدير مكتب التعليم الأهلي الدكتور فهد بن غرم الله الزهراني، والأستاذ سليمان الزايدي، ومدير عام مكتب إدارة المالية بمكة أحمد محمد عيسى، ومالك مدارس شعاع المعرفة الأهلية أشرف الشيخة، والدكتور مجدي حريري ومدير إدارة الجودة وسلامه المرضى دكتور محمد عبد الوهاب فلمبان،ومدير إدارة التدريب بمكة طلال عبد الرحمن، ومدير الضمان الاجتماعي، ومدير فرع وزاره الحج سابقا الدكتور أمين ياسين فطاني، ونائب عميد كليه نياقرا dr dave yarwood، والمدير التنفيذي بشركه زاد الوفود محمد عمر عبد الرحمن، ومدير فرع وازرة المياه بمكة المهندس أحمد عبد الله القرني، ومدير مكتب الجنوب بتعليم مكة الأستاذ علي الغامدي، ومدير ثانوية الحكم بن هشام

الأستاذ محمد الزايدي.