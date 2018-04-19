بالصور.. انطلاق أسرع وأقوى موستانج كوبرا من فورد

عادل الحربي(صدى):

في احتفالها بالذكرى الخمسين لكوبرا جت ، قررت فورد تقديم نسخة احتفالية خاصة للغاية من سيارات التسارع الشهيرة ، وأعلنت عن بدء موسم 2019 السباقي عبر تقديم سيارتها المميزة موستانج في سباقات ناسكار .

حيث كشفت فورد عن صور تشويقية لموستانج كوبرا جت 2018 مع تفاصيل محدودة عنها.

وما خرج من تحت يد فورد سيارة وعدت بأن تكون الأقوى والاسرع في قائمة كوبرا جت على الاطلاق. وتحمل هذه السيارة محرك Coyote V8 سعة 5.2 لتر بشاحن فائق معدل من مهندسي فورد بيرفورمانس ، ويتوقع أن تقطع السيارة مسافة الربع ميل في 8 ثواني فقط مع سرعة قصوى ستتجاوز 241 كمساعة.

وستصنع السيارة بصورة محدودة تبلغ 68 نسخة فقط وستزود بتعليق رباعي الوصلات ومحور خلفي صلب 9 بوصة وقفص حماية ونوابض تعليق مخصصة لسباقات التسارع. ولم تعلن فورد سعر السيارة ولكن الشركة وعدت أن يكون ظهورها في الصيف .