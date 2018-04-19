14 حيلة منزلية بسيطة تحل المشاكل اليومية التي تواجهينها

نورة الشهري(صدى):

كشفت خبيرة في الجمال والموضة ، عن عدد من النصائح التي تساعد النساء في حل بعض المشاكل الصغيرة داخل المنزل ، وأحياناً تكون مزعجة وتحتاج لحل سريع .

ومن هذه النصائح :

1- تي شيرت بدلاً من المنشفة

عندما يكون الشعر مبللاً يصبح أضعف، وألياف المنشفة تمتص الرطوبة من الشعر مع الماء ما يجعلها ضارة بشعرك، استخدمي “تي شيرت” لتجفيف شعرك والحفاظ على الرطوبة الطبيعية فيه دون الإضرار بجذور الشعر أو مظهره.

2- لنعومة ساقيك

إذا كنت تزيلين الشعر الزائد عن ساقيك بواسطة الشفرة افركي زيت الزيتون على الجلد واحلقيها مرة أخرى. يساعد الزيت على إزالة خلايا الجلد الميتة؛ ما يعطيك حلاقة أكثر نعومة.

3- ثني الجينز داخل البوط

لإدخال بنطلون الجينز داخل البوط بسهولة جربي التالي: قومي بطي نهاية بنطالك ثم البسي جورباً طويلاً على الجينز، وبعدها إلبسي البوط.

4- استخدام مملس الشعر لكي القمصان

إذا كنت مسافرة أو ليس لديك مكواة في متناول يديك، قومي بحل مشكلة قميصك المجعد باستخدام الأداة التي تستعملينها لتمليس الشعر(الفير)، لكن عليك الحذر وعدم زيادة الحرارة.

5- استخدام حلقات الستائر لتعليق الشالات

قومي بتعليق حلقات الستارة على شماعات عادية وأدخلي الأوشحة خلال كل واحدة منها للمساعدة في إبقائها منظمة.

6- بقع الخواتم

إذا كان لديك خواتم تترك بقعاً على أصابعك قومي بوضع طلاء أظافر شفاف على الجوانب الداخلية من الخواتم.

7- إصلاح العيوب في الأحذية الجلدية

إذا وجدت خدشاً على حذائك الجلدي، إدهنيه بطبقة رقيقة من الفازلين وستحل المشكلة بسرعة وسهولة.

8- لخشونة القدمين

لعلاج خشونة القدمين قومي بعمل حمام مكون من كوب من غسول الفم، وكوب من خل التفاح وكوبين من الماء الساخن، وضعي قدميك فيها. ستشعرين بالفرق بعد مرة واحدة.

9- تكسر البودرة المضغوطة

من المزعج فتح علبة البودرة المضغوطة لتجدي أنها مكسره. لتجنب المشكلة بسهولة ضعي قطعة مستديرة من القطن بداخلها.

10- دبابيس الشعر

لتثبيت دبابيس الشعر طوال اليوم قومي برشها بمثبت الشعر قبل وضعها في مكانها، وسيضمن ذلك بقاءها طوال اليوم.

11- رائحة الملابس الكريهة

إذا لم يكن لديك وقت لغسل الجينز وكنت بحاجة إلى ارتدائه في اليوم التالي، ضعي الجينز في كيس بلاستيكي في الفريزر. في الصباح ستختفي الرائحة تماما.

12- لبس أو خلع الأساور

لسهولة وضع أساورك وخلعها، قومي بلصق طرف السوار على يدك بشريط لاصق وستتمكنين من لبسه وخلعه بسهولة.

13- تلف الجوارب النايلون

إذا تمزقت جواربك ولم يكن لديك زوج احتياطي، قومي برشها بسبراي الشعر لمنع التمزق من الامتداد.

14- إزالة بقع مزيل العرق

إذا كان لديك جوارب أو كولونات قديمة أو ممزقة، يمكن استخدامها لإزالة بقع مزيل العرق من الملابس. قومي بفرك مكان البقع بالجوارب عكس اتجاه النسيج وسوف تختفي بسرعة.