جامعة المجمعة تحقق المراكز الأولى في المسابقة الوطنية لطلاب المعاهد

سعيد العجل(صدى):

حققت جامعة المجمعة عدد من المراكز المتقدمة في المسابقة الوطنية لطلاب معاهد تعليم اللغة العربية لناطقين بغيرها حيث حقق الطالب توفيق وندي من قسم اللغة العربية بكلية التربية بالزلفي المركز الأول في مسابقة الإلقاء .

كما حقق الطالب عبدالرافع ديدة من قسم الدراسات بكلية التربية بالزلفي المركز الأول في مسابقة الخط العربي ، كما حقق الطالب مصعب عبدالرحمن من قسم الدراسات الإسلامية بكلية التربية بالزلفي المركز الأول في مسابقة المساجلة الشعرية .

وأشرف على اختيار الطلاب وتدريبهم د. فهد الملحم رئيس قسم اللغة العربية بكلية التربية بالزلفي المشرف على وحدة تعليم اللغة العربية للناطقين بغيرها ، وكانت المسابقة قد أقيمت في مركز الملك عبدالله الدولي لخدمة اللغة العربية تزامناً مع اللقاء التشاوري الرابع لعمداء كليات اللغة العربية ومعاهد تعليمها ورؤساء أقسامها في الجامعات السعودية المقام بالرياض في الفترة من 28 ـ 29 /7 /1439هـ في قاعة الملك سلمان بمبنى وزارة التعليم بالمعذر، حيث شارك فيها تسع جامعات في مهارات الخط والمساجلة والإلقاء والمناظرة.