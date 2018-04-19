إعدام القاضي الشرعي لعقود الزواج في داعش بالعراق

بغداد(صدى):

أصدرت محكمة جنايات محافظة نينوى العراقية، حكمًا بالإعدام بحق أحد أفراد داعش، والذي كان يعمل قاضيًا لعقود الزواج الشرعي في التنظيم الإرهابي عقب سيطرته على مدينة الموصل.

وأوضح المتحدث باسم مجلس القضاء الأعلى، عبد الستار بيرقدار، أن: ” المتهم كان يعمل بصفة قاضٍ في محكمة عقود الزواج فيما يسمى بالمحاكم الشرعية التي ابتدعها التنظيم الإرهابي في الموصل. ”

وأشار ” بيرقدار ” إلى أنه تمت المحاكمة وفق أحكام المادة الرابعة من قانون الإرهاب وراعت كل الضمانات القانونية، كما أن الحكم أولي ويجوز الطعن فيه أمام محكمة أعلى درجة.