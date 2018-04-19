موقف محرج للاعبي الزمالك المصري في فندق الإقامة

ماجد محمد(صدى):

واجه لاعبو نادي الزمالك المصري موقف شديد الإحراج في فندق الإقامة قبل مواجهة نادي المقاولون العرب في ملعب بتروسبورت، مساء أمس الأربعاء، في الدوري المصري، وذلك بسبب مصاريف الإقامة.

ولم يمتلك مسؤولو الزمالك مصاريف الإقامة في الفندق قبل مواجهة المقاولون؛ الأمر الذي أدى إلى قيام الفندق بالحجز على المتعلقات الشخصية للفريق بسبب عدم دفع المستحقات المالية الخاصة بالإقامة، بينما كتب الجهاز الإداري للفريق تعهدًا على نفسه بدفع المستحقات خلال ساعات للإفراج عن متعلقاتهم.