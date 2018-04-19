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حساب المواطن يعاود الاتصال بنحو 11 ألف عميل

حساب المواطن يعاود الاتصال بنحو 11 ألف عميل
نايف السالم(صدى):

أعلن برنامج حساب المواطن، عن معاودة الاتصال بـ11.6 ألف عميل، للتواصل معهم وخدمتهم؛ ضمن خدمة معاودة الاتصال بالمستفيد.

ويتم إعادة الاتصال بالعملاء الذين لم يتم الرد عليهم بسبب انشغال جميع خطوط مركز الاتصال، ويبلغ عدد طالبي الاستفادة من لخدمة 14.788 عميل، وتم الاتصال ب، 3.160 ولم يردوا.


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2 تعليقان

[ عدد التعليقات: 277 ] نشر منذ 1 ساعة

حساب المواطن مجرد اسم فقط لا ينفعنا في شي ظاهر يعطينا حقوقنا وفي الواقع ما نتحصل منه إلا ع هللات

[ عدد التعليقات: 190 ] نشر منذ 1 ساعة

الله يحمي ملكنا و سمو ولي عهده يحافظون ع حقوقنا وهمهم الأول والأخير راحت المواطنين

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