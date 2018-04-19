الشركة المشغلة لدور السينما بالمملكة: سنأخذ أوقات الصلوات بعين الاعتبار

عادل الحربي(صدى):

أوضحت شركة ” AMC ” الأمريكية، المشغلة لأول دار سينما في المملكة، انها ستوفر عروضًا مخصصة للعوائل وأخرى للعزاب.

كما ذكرت ” AMC ” ، أنها ستأخد أوقات الصلوات بعين الاعتبار، عند جدولة أوقات عروض الأفلام.

يجدر الإشارة إلى أن وزارة الثقافة، قامت بإجراء تعديل في موعد فتح أبواب السينما أمام الجمهور، ليوافق اليوم الخميس بدلآ من أسبوع.

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