  • الخميس 19

    أبريل

  1. الرئيسية
  2. الاخبار المحلية
  3. الشركة المشغلة لدور السينما بالمملكة: سنأخذ أوقات الصلوات بعين الاعتبار

الشركة المشغلة لدور السينما بالمملكة: سنأخذ أوقات الصلوات بعين الاعتبار

الشركة المشغلة لدور السينما بالمملكة: سنأخذ أوقات الصلوات بعين الاعتبار
عادل الحربي(صدى):

أوضحت شركة ” AMC ” الأمريكية، المشغلة لأول دار سينما في المملكة، انها ستوفر عروضًا مخصصة للعوائل وأخرى للعزاب.

كما ذكرت ” AMC ” ، أنها ستأخد أوقات الصلوات بعين الاعتبار، عند جدولة أوقات عروض الأفلام.

يجدر الإشارة إلى أن وزارة الثقافة، قامت بإجراء تعديل في موعد فتح أبواب السينما أمام الجمهور، ليوافق اليوم الخميس بدلآ من أسبوع.

اقرأ أيضًا:

تعديل موعد فتح أبواب السينما للجمهور


الوسوم:, , ,

3 تعليقات

[ عدد التعليقات: 121 ] نشر منذ 1 ساعة

وهل سيتوقف الموضوع على السنما ؟؟؟

[ عدد التعليقات: 190 ] نشر منذ 1 ساعة

بتمنى لا تنسو تعملو حساب مكان لكراسي ذوي الاحتياجات الخاصة أيضا في جميع دور السينمات بالسعودية ، بحيث يكون مكان واضح الرؤية مافيه احد قدامنا يغطي علينا

[ عدد التعليقات: 190 ] نشر منذ 1 ساعة

بتضحكوا عحالكم ولا علينا كيف بتراعون مواقيت الصلاة والسينما شغالة طوال اليوم راح تخلوها بين المغرب والعشا ولا بعد العشا

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *