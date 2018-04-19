شكوى للمرور بوجود شاحنة متهالكة تحمل صخور دون تأمين بالرياض
التقطت كاميرا أحد المواطنين صورة لشاحنة مخالفة متهالكة، تحمل صخورًا دون تأمين لها في منطقة الرياض.
وأوضح المواطن أنه لم يكن هناك حواجز سلامة للشاحنة، بالإضافة إلى إنها كانت تسير في أوقات المنع، وذلك في شارع عبدالله السهمي بالرياض، كما ناشد ” المرور ” بضرورة اتخاذ عقوبات مجزية لهؤلاء المخالفين، الذين قد يشكلون خطرًا على الأرواح البشرية.
طلال[ عدد التعليقات: 184 ] نشر منذ 1 ساعة
ويستغربون من وجود الحوادث
همس[ عدد التعليقات: 164 ] نشر منذ 58 دقيقة
الله يستر