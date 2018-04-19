بالفيديو.. إخلاء مدرسة في الإمارات وإصابة 22 طالبة إثر اشتباه حريق

أبوظبي(صدى):

أصيبت 22 طالبة في إحدى مدارس رأس الخيمة بالإمارات، باختناقات متفاوتة؛ إثر انتشار رائحة كريهة من مكيف الفصل الدراسي.

وقامت الفرق الإسعافة، بإسعاف 17 طالبة في نفس المكان، بينما تم نقل 5 آخرين لمستشفى صقر العلاج، ولم يتبين السبب وراء انتشار الرائحة من المكيف.

وتم إخلاء 743 طالبة من مدرسة الريادة، و79 معلمة وكادر إداري؛ للاشتباه بوجود حريق، إلا أن الدفاع المدني برأي الخيمة أكد عدم وجود حرائق أو دخان في المدرسة وإنما هي انتشار رائحة كريهة فقط من جهاز التكييف.