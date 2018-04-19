أول ظهور أودي لـ ” A7 سبورت باك 2019 ” الهجينة بالقابس بدون تمويهات

بكين(صدى):

في ظل عمل صانعة السيارات الفاخرة على تطير نسخة أودي A7 سبورت باك الجيل الثاني 2019 ، الهجينة بالقابس الكهربائي ، تمهيداً لكشف الستار عنها ، سرب أحد العملاء صورة لها اثناء شحنها إلى الصين .

وأظهرت الصورة أنه لا يوجد اختلاف عن A7 سبورت باك 2019 في شيء، الاستثناء الوحيد هو منفذ الشحن للقابس الكهربائي على جانبها الأيسر.

ولم يتم الكشف عن اي معلومات رسمية حول مواصفات نسخة e-tron الجديدة أمامية الدفع، إلا أنها غالباً ما ستستخدم نفس مولد طاقة أودي A6L 40 e-tron والذي يأتي بمحرك بترول 2 لتر وموتور كهربائي يولدان 245 حصان و500 نيوتن.متر من عزم الدوران، كما هنالك بطارية 14.1 كيلوواط توفر مدى كهربائي يكفي قطع مسافة 50 كيلومتر.

هذا ومن المتوقع تقديم أودي A7 سبورت باك e-tron موديل 2019 خلال الأشهر القليلة المقبلة، على أن تصل للأسواق العالمية مطلع العام المقبل.